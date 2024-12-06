بعد موسم رائع مع إنتر ميامي.. "ميسي" يتوج بجائزة جديدة

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وقاد ميسي (37 عاماً)، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، إنتر ميامي إلى إحتلال المركز الأول في الدوري المنتظم برصيد قياسي من النقاط في تاريخ الدوري بلغ 74 نقطة وإحراز درع المشجعين للمرة الاولى.ورغم ذلك، انتهى موسم ميسي بطل مونديال قطر 2022 ورفاقه في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بخسارته أمام أتلانتا يونايتد في سلسلة من ثلاث مباريات.وتألق بطل العالم في الملاعب الأميركية في موسمه الأول الكامل بعدما كان انضم إلى إنتر ميامي في تموز 2023 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، فسجل 20 هدفاً إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة في الموسم العادي خلال 19 مباراة، علما أنه غاب عن 16 مباراة لأسباب مختلفة منها الاصابات.وبات ميسي عاشر لاعب من قارة أميركا الجنوبية يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الاميركي، والخامس من الأرجنتين بعد كل من لوسيانو أكوستا، دييغو فاليري، غييرمو باروس شيلوتو وكريستيان غوميس. (العربية)