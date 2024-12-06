Advertisement

رياضة

بعد موسم رائع مع إنتر ميامي.. "ميسي" يتوج بجائزة جديدة

Lebanon 24
06-12-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1288990-638691092949696383.jpeg
Doc-P-1288990-638691092949696383.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المنظمون، اليوم الجمعة، عن اختيارالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وقاد ميسي (37 عاماً)، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، إنتر ميامي إلى إحتلال المركز الأول في الدوري المنتظم برصيد قياسي من النقاط في تاريخ الدوري بلغ 74 نقطة وإحراز درع المشجعين للمرة الاولى.
Advertisement

ورغم ذلك، انتهى موسم ميسي بطل مونديال قطر 2022 ورفاقه في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بخسارته أمام أتلانتا يونايتد في سلسلة من ثلاث مباريات.

وتألق بطل العالم في الملاعب الأميركية في موسمه الأول الكامل بعدما كان انضم إلى إنتر ميامي في تموز 2023 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، فسجل 20 هدفاً إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة في الموسم العادي خلال 19 مباراة، علما أنه غاب عن 16 مباراة لأسباب مختلفة منها الاصابات.

وبات ميسي عاشر لاعب من قارة أميركا الجنوبية يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الاميركي، والخامس من الأرجنتين بعد كل من لوسيانو أكوستا، دييغو فاليري، غييرمو باروس شيلوتو وكريستيان غوميس. (العربية) 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-12-06
09:08 | 2024-12-06
07:19 | 2024-12-06
06:44 | 2024-12-06
04:37 | 2024-12-06
03:35 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24