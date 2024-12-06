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رياضة

مورينيو يرد على غوارديولا: فزت بألقابي في الدوري بـ"نزاهة"

Lebanon 24
06-12-2024 | 23:00
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إعتبر جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، أنه" فاز مع تشيلسي بألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بنزاهة"، رداً على تعليقات بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي قال إنه حقق ستة ألقاب في الدوري مقابل ثلاثة ألقاب للبرتغالي.
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ولوَّح غوارديولا، بستة أصابع لجماهير ليفربول، في إشارة إلى عدد ألقاب الدوري التي فاز بها رداً على هتافات "ستتم إقالتك في الصباح" حين خسر فريقه 2-صفر يوم الأحد.

وسبق لمورينيو أن فعل الأمر نفسه أثناء تدريب مانشستر يونايتد، مشيراً بثلاثة أصابع لجماهير الفرق المنافسة، قبل أن تتم إقالته في كانون الأول 2018 بعد الخسارة أمام ليفربول.

وسُئل غوارديولا في مؤتمر صحافي عما إذا كان من الممكن أن يواجه مصيراً مماثلاً لمورينيو، وأجاب: أتمنى ألا يكون الأمر كذلك بالنسبة لي، هو فاز بثلاثة ألقاب، وأنا فزت بستة ألقاب، لكننا متشابهان في هذا الأمر. (العربية)  
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