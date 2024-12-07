قمة "الأصدقاء" بين رونالدو وبنزيما.. فريق الاتحاد يهزم النصر ويعزز صدارته

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في منافسات المرحلة الثالثة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم، منح الهولندي ستيفن بيرخفين فريقه الاتحاد أمس الجمعة فوزا "قاتلا" على ضيفه النصر 2-1 عزز به صدارته.وسجل بيرخفين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما كان زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما افتتح التسجيل (55)، ليردّ عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر بهدف التعادل سريعا (57).ورفع الاتحاد رصيده في المركز الاول إلى 36 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن الهلال حامل اللقب الذي يستقبل الرائد اليوم السبت. فيما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة وتراجع للمركز الرابع بعد فوز القادسية على مضيفه الخلود 3-0 في وقت سابق.على ملعب الجوهرة المشعة في جدة وأمام 55120 ألف متفرج، رفع بنزيما رصيده الى 10 أهداف في وصافة ترتيب الهدافين بالتساوي مع رونالدو، ومتأخرا بهدفين عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش متصدر الترتيب بـ 12 هدفا.في الشوط الثاني، افتتح بنزيما التسجيل بعد عرضية من مهند الشنقيطي، قابلها الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس البرازيلي (55).وردّ رونالدو بعد دقيقتين إثر عرضية من البرازيلي أنجيلو غابرييل، تابعها البرتغالي تصويبة قوية داخل شباك الحارس الصربي بريدج رايكوفيتش (57).ومنح بيرخفين الفوز لأصحاب الأرض اثر مجهود فردي رائع حيث راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة داخل الشباك (90+1).(سكاي نيوز)