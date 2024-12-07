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رياضة
فريق "الهلال" السعودي يُطارد صلاح من جديد.. هل تكون صفقة "القرن"؟
Lebanon 24
07-12-2024
|
03:00
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أورد تقرير صحفي أن نادي الهلال السعودي يسعى جاهدا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي، من أجل تدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
وأوقعت القرعة نادي الهلال في مجموعة متوازنة تضم كلا من ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.
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ووفقا لموقع GiveMeSport، فإن إدارة الهلال تعتبر ضم صلاح أمرا حيويا لتعزيز صفوف الفريق وزيادة فرصته في المنافسة في البطولة العالمية.
وأكد التقرير أن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، يصر على ضم جناح أيمن أو مهاجم صريح، وأن محمد صلاح هو الأولوية القصوى بالنسبة له.
وأوضح المصدر، أن المحادثات بين ليفربول ومحمد صلاح بشأن تمديد العقد، تسير في الاتجاه الإيجابي، لكن الهلال سيحاول الظفر باللاعب بالمصري.
ويرتبط محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عاما، بعقد مع ناديه ليفربول، حتى صيف 2025.(روسيا اليوم)
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