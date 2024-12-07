لا يزال اللاعب رقم 1 في العالم.. هذا ما قاله تشافي عن ميسي

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أعلن اللاعب تشافي هيرنانديز، نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا يزال هو اللاعب رقم 1 في العالم.وأكد تشافي، المدير الفني السابق لبرشلونة، أن هناك لاعبا واحدا يتطلع بشدة لرؤيته يتألق في كأس العالم للأندية، هو ميسي، زميله السابق في الفريق الكتالوني.وتستضيف الولايات المتحدة البطولة بنظامها الجديد، الذي يضم 32 فريقا يمثلون الاتحادات القارية الستة، حيث يتنافسون للفوز بلقب كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 15 حزيران حتى 13 تموز 2025.وتنطلق البطولة بالمباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي الأميركي، بقيادة ميسي، والأهلي المصري في مدينة ميامي الأميركية، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمونديال، التي تضم أيضا فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.وضمن ميسي وزملاؤه في إنتر ميامي مكانهم في البطولة، التي تشهد إقامة 63 مباراة، كممثلين للدولة المستضيفة بعد فوزهم بلقب درع المشجعين 2024، مما يؤكد أنهم أفضل فريق في الدوري الأميركي لكرة القدم طوال الموسم العادي هذا العام.وشارك تشافي وميسي معًا في صفوف برشلونة لأكثر من عقد، وقادا الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك الفوز بكأس العالم للأندية مرتين في 2009 و2011 بالنظام القديم.ورغم عدم تأهل برشلونة للنسخة الجديدة من مونديال الأندية، فإن إسبانيا ستكون ممثلة بريال مدريد، بفضل فوزه بدوري أبطال أوروبا عامي 2022 و2024، وأتلتيكو مدريد الذي تأهل عبر مسار التصنيف.وعندما سُئل تشافي عن اللاعب الذي يستمتع بمشاهدته حاليًا، أجاب: لا يزال ليونيل ميسي. أستمتع بمشاهدة برشلونة يحقق الفوز، وأحب مشاهدة العديد من اللاعبين، ولكن بالنسبة لي، يبقى ميسي الرقم واحد من حيث الموهبة.وقال تشافي في تصريحات أدلى بها للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): ربما كان الفارق بين برشلونة والمنتخب الوطني هو ميسي. لم يكن لدينا لاعب في المنتخب قادر على صنع الفارق مثله.ويرى تشافي أن ما يميز كأس العالم للأندية هو جمع الفرق من مختلف أنحاء العالم، مما يمنحها فرصة مواجهة واختبار أساليب وتكتيكات متنوعة. (العربية)