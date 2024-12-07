مورينيو: لا أريد رونالدو!

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اشار البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، إلى ان لديه 3 مهاجمين جيدين ولا يحتاج إلى مهاجم آخر، وذلك ردا على شائعات حول إمكانية ضم مواطنه النجم كريستيانو رونالدو.وقال مورينيو في تصريحات أبرزها الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "اكس": "كريستيانو رونالدو لن يأتي إلى فنربخشة، لدي 3 مهاجمين جيدين ولا أحتاج إلى مهاجم آخر".وأضاف: "كريستيانو سيظل كريستيانو دائما، ولكنني لا أريده لأنني راض عن مهاجمي فريقي".