الأهلي يحافظ على الصدارة بتعادل أمام "أورلاندو بيراتس"

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وخرج الفريقان بشباك نظيفة في المباراة التي أقيمت بجوهانسبرج بفضل يقظة الحارسين محمد الشناوي في الأهلي، وشين سيفو بصفوف أورلاندو، ليخرج كل فريق بنقطة.بهذا التعادل يتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة، ولكن الأهلي يتفوق بفارق الأهداف. (سكاي نيوز)