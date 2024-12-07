لاعب إنجلترا يحذر ليفربول من تجديد عقد "صلاح"

لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق

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وقال ميرسون لشبكة "سكاي سبورتس"، أنّ "نحن نسمع هذه الأنباء فقط عبر الشائعات، نسمع عن إمكانية تجديد عقده لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي، هذه فترة طويلة".وأضاف إنه "يستحق 300 أو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالطبع سأمنحه ذلك حالياً، لأنه يقوم بعمله. أنا أكبر معجبيه. أعتقد أنه لاعب من الطراز العالمي. سأقول إنه قادر على اللعب في كل فرق العالم. إنه لاعب جناح وهو هداف الدوري الإنجليزي وهذا أمر مدهش حقًا".تابع: "لكن في غضون عامين ونصف، سيكون هذا مبلغاً كبيراً لمنحه لشخص لا يقوم بعمله في ذلك الوقت، كرة القدم تتغير، إذا لم تتغير، فسنظل جميعاً نلعب".وختم: الشيء المؤكد الوحيد في كرة القدم هو أنه كلما تقدمت في العمر، أصبحت أبطأ. هذه حقيقة. وإلا، لكان يوسين بولت لا يزال يفوز بسباق 100 متر، بالنسبة لي، إذا كان العقد لمدة عامين، فسأمنحه إياه، لكنني لن أمنحه خيار عام آخر. (العربية)