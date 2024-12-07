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رياضة

"بايرن ميونخ" يواصل هيمنته على الصدارة بفوز مثير على "هايدنهايم"

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:00
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فاز بايرن ميونخ على ضيفه هايدنهايم 4-2، اليوم السبت بالمرحلة الثالثة عشرة، مما جعله بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتقدم باير ليفركوزن حامل اللقب لوصافة جدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه سانت باولي 2-1 تزامناً مع تعادل مع اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه أوجسبورج 2-2.
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وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على مضيفه بوخوم 1-0 ولايبزغ على مضيفه هولشتاين كيل 2-0

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة بفارق ست نقاط عن فرانكفورت الوصيف وسبع نقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الثالث. (العربية) 
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