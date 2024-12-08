بعد السعودية.. هذا النادي قد يكون وجهة رونالدو الجديدة

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أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع انتقال نجم النصر السعودي إلى إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة.وأكدت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني، جناح النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن فريق إنتر لا يزال يثق في قدرات ساديو ماني، رغم تذبذب أدائه مع النصر السعودي ووصوله إلى سن الـ32 عاما، وسيكون على استعداد لإعادته إلى الدوريات الأوروبية مرة أخرى.سبق وتألق ساديو ماني في الدوري الإنكليزي الممتاز، خاصة مع ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قبل انتقاله إلى فريق بايرن ميونخ الألماني الذي لم يقدم معه المستوى المنتظر.وانتقل قائد المنتخب السنغالي لكرة القدم ساديو ماني إلى النصر السعودي في صيف 2023، إلا أن اللاعب السنغالي لا يعيش أفضل أيامه مع الفريق السعودي. (سبوتنيك)