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رياضة
مباراة كريستال بالاس والسيتي انتهت بورقة بيضاء
Lebanon 24
08-12-2024
|
04:08
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عاد مانشستر سيتي إلى مربّع النتائج السلبية بعد اكتفائه بالتعادل مع مستضيفه كريستال بالاس (2-2) اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإن;ليزي الممتاز.
ويأتي هذا التعادل عقب تغلّب "سيتي" على نوتينغهام فورست بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية لينهي سلسلة من سبع مباريات من دون فوز في مختلف المسابقات.
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وبادر الكولومبي دانيال مونوز بافتتاح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة (4).
وأدرك النرويجي إيرلينغ هالاند التعادل لسيتي في الدقيقة (30).
ومنح الفرنسي ماكسونس لاكروا التقدّم مجدّداً لكريستال بالاس في الدقيقة (56).
وأعاد ريكو لويس المباراة إلى نقطة البداية بإدراكه التعادل في الدقيقة (68).
وشهدت المواجهة المثيرة طرد مدافع مانشستر سيتي ريكو لويس بعد جمعه لبطاقتين صفراوين (84).
وبذلك رفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.
في المقابل بات في جعبة كريستال بالاس 13 نقطة في المرتبة السادسة عشرة مؤقتاً. (بي إن سبورتس)
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