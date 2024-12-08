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رياضة

"انتهت الأزمة".. صلاح مستمر في صفوف ليفربول لموسمين

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:47
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كشفت تقارير صحفية إنكليزية عن قرب نادي ليفربول من تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح في الأيام القليلة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق معه على معظم بنود العقد الجديد.
 
ووفقا لصحيفة  "ديلي ميرور" والتي أوضحت أن المال لم يكن نقطة الخلاف بين إدارة ليفربول وصلاح صاحب أعلى راتب سنوي بين لاعبي الريدز بتقاضي أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
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وأكدت أن طول العقد كان نقطة الخلاف في ظل تردد إدارة النادي في تقديم عقود طويلة الأجل للاعبين الذين بلغوا الثلاثين من العمر وهو نفس السبب الذي جعل فيرجيل فان ديك البالغ من العمر 33 عاما،لا يجدد عقده حتى الآن بالرغْم من انتهائه بنهاية الموسم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن العقد الجديد سيكون لمدة عامين كحل وسط بين اللاعب الذي أراد عقدا لـ3 سنوات والنادي الذي كان يريد تقديم عقد مدته موسم واحد فقط.
 
 
ويأتي هذا التجديد المنتظر لينهي حالة كبيرة من الجدل كانت أحاطت بالنجم المصري ومستقبله في صفوف ليفربول مع انتشار أنباء عن رغبات سعودية وأميركية للحصول على خدماته. (روسيا اليوم) 

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