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رياضة

سيارته تحطمت ونقل للمستشفى جوا.. لاعب كرة قدم يتعرض لحادث مروّع

Lebanon 24
08-12-2024 | 09:30
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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي لكرة القدم تعرض مهاجمه المخضرم ميكائيل أنطونيو لحادث سير في وقت سابق من يوم أمس السبت.
 
وقال النادي الإنكليزي في بيان رسمي: "يؤكد نادي وست هام يونايتد أن المهاجم مايكل أنطونيو تعرض اليوم لحادث سير".
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وأضاف: "إن أفكار وصلوات الجميع في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت".

وأشار إلى أن النادي سيصدر تحديثا في الوقت المناسب.
 
وفي وقت لاحق أصدر النادي تحديثا جاء فيه: "يؤكد نادي وست هام يونايتد أن حالة مايكل أنطونيو مستقرة بعد تعرضه لحادث سير بعد ظهر اليوم في منطقة إسيكس".

وأضاف: "مايكل في كامل وعيه ويتواصل مع الآخرين وهو الآن تحت المراقبة الدقيقة في مستشفى بوسط لندن".

وشدد النادي على احترام خصوصية اللاعب: "في هذا الوقت العصيب، نطلب من الجميع احترام خصوصية مايكل وعائلته".

واختتم البيان: "لن يدلي النادي بأي تعليقات أخرى هذا المساء، لكنه سيصدر تحديثا آخر في الوقت المناسب".
 
وذكرت صحيفة "الغارديان" الإنكليزية، إن أنطونيو تعرض لحادث تصادم خطير، تسبب في أضرار جسيمة لسيارته، لافتة إلى أنه "نقل جوا إلى المستشفى". (روسيا اليوم) 
 
سيارته تحطمت ونقل للمستشفى جوا.. أنطونيو مهاجم وست هام يتعرض لحادث مروّع!

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