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رياضة

انتصار ثمين.. تشلسي يقلب تأخره إلى فوز على جاره توتنهام

Lebanon 24
08-12-2024 | 23:26
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قلب تشلسي تأخره إلى فوز على جاره ومستضيفه توتنهام 4-3 ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الأحد.
وتقدم توتنهام عبر دومينيك سولانكي 5 وديان كولوسيفسكي 11، لكن البلوز عادوا بفضل جادون سانشو 17، كول بالمر من ركلتي جزاء 61، 84. والأرجنتيني إنزو فيرنانديز 73.
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وقبل النهاية بثوانٍ معدودات قلص لاعب توتنهام الكوري الجنوبي هيونع مين سون 90+4 الفارق.

فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، رفع رصيده في المركز الثاني إلى 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي أُرجِئت مباراته مع جاره إيفرتون بسبب الأحوال الجوية. (بي إن سبورتس)

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