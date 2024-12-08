انتصار ثمين.. تشلسي يقلب تأخره إلى فوز على جاره توتنهام

قلب تشلسي تأخره إلى فوز على جاره ومستضيفه توتنهام 4-3 ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الأحد.

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وتقدم توتنهام عبر دومينيك سولانكي 5 وديان كولوسيفسكي 11، لكن البلوز عادوا بفضل جادون سانشو 17، كول بالمر من ركلتي جزاء 61، 84. والأرجنتيني إنزو فيرنانديز 73.وقبل النهاية بثوانٍ معدودات قلص لاعب توتنهام الكوري الجنوبي هيونع مين سون 90+4 الفارق.فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، رفع رصيده في المركز الثاني إلى 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي أُرجِئت مباراته مع جاره إيفرتون بسبب الأحوال الجوية. (بي إن سبورتس)