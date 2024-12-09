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رياضة
أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على إشبيلية بفوز مثير
Lebanon 24
09-12-2024
|
00:48
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عاد نادي أتليتيكو مدريد من بعيد وقلب تأخره أمام ضيفه إشبيلية إلى فوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة مساء الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبكّر أتليتيكو بالتسجيل عبر لاعب وسطه الأرجنتيني رودريغو دي بول بعد تسديدة قوية من حافة المنطقة عقب خسارة البلجيكي دودي لوكيباكيو الكرة (10)، قبل أن يعود الأخير ويعوّض الخطأ الذي ارتكبه بعد دقيقتين بتسديدة من قدمه اليمنى إثر ركلة ركنية لم يتمكن الحارس وقائد أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك من صدها.
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وتقدّم النادي الأندلسي بهدف لإيساك روميرو بعدما تفوق على المدافع الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس وأودع الكرة الشباك بتسديدة بقدمه اليسرى (32).
وأضاف إشبيلية الثالث عبر خوانلو سانشيس (57)، ليعيد الفرنسي أنطوان غريزمان الفارق إلى هدف (62)، قبل أن يدرك البديل البرازيلي سامويل لينو التعادل من تسديدة صاروخية من 20 مترا في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس ألفارو فرنانديس (79).
وكانت الكلمة الاخيرة لغريزمان الذي أضاف الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه بعدما سيطر على الكرة وظهره للمرمى داخل المنطقة، فاستدار وسدد بقدمه اليسرى في الشباك بمساعدة العارضة (90+4). (بي إن سبورتس)
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