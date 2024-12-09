هل أصبح ميسي ابن الفيفا المدلل؟

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في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمحاباة ليونيل ميسي، خاصة بعد زيارة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات إنتر ميامي.الجدل زاد مع إعلان مشاركة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025، دون انتظار تحديد بطل الدوري الأميركي الذي يُفترض أن يمثل البلد المستضيف للبطولة.ووجهت أصابع الاتهام إلى الفيفا، معتبرة أن الاتحاد "استغل تتويج إنتر ميامي بدرع المشجعين التكريمي، الذي يُمنح للفريق الأكثر حصداً للنقاط"، لإضفاء شرعية على مشاركته، رغم أن بطل الدوري الأميركي يتحدد عبر الدور الفاصل، الذي شهد خروج إنتر ميامي.وفي نهاية المطاف، توج لوس أنجلوس جالاكسي بلقب الدوري الأمريكي، وهو ما يمنحه أحقية تمثيل بلاده في مونديال الأندية، لكن وجود ميسي في إنتر ميامي، جعل الفيفا يخالف اللوائح بشكل صارخ، مما تسبب في عودة الاتهامات له من جديد باعتبار "ميسي الابن المدلل" الذي تكسر من أجله، كل القوانين والأعراف.ومن الاتهامات التي وجهت إلى ميسي، هو أنه "الابن المدلل للفيفا"، بناء على بعض الشواهد والدلالات التي عايشها أغلب عشاق الساحرة المستديرة.وبالعودة إلى بدايات ميسي، سنجد أنه حاز على أول جائزة "فيفا بالون دور" بعد تعاون مجلة "فرانس فوتبول" والفيفا بين عامي 2010 و2015.وكان ذلك التتويج صادما للكثيرين، خاصة أنه جاء في عام كأس العالم، الذي شهد تألق نجوم منتخبي إسبانيا وهولندا، وعلى رأسهم تشافي وأندريس إنييستا وويسلي شنايدر.وكان شنايدر تحديدا، الأكثر تألقا في ذلك العام، بعدما حصد 5 ألقاب مع إنتر ميلان، أبرزها ثلاثية الدوري الإيطالي والكأس ودوري أبطال أوروبا، فضلا عن وصوله إلى نهائي المونديال آنذاك، بجانب مستواه الاستثنائي على الجانب الفردي.ورغم فشل ميسي في التتويج بأهم لقبين "كأس العالم ودوري الأبطال"، فإنه حمل جائزة "فيفا بالون دور" في نسختها الأولى.هذا ما تعارض مع تتويجه بجائزة "ذا بيست" التي تمنحها الفيفا أيضا لأفضل لاعب في العالم عام 2022، حيث كان التتويج بالمونديال كافيا لحمل ميسي الجائزة من جديد، وهو عكس ما حدث مع شنايدر وآخرين.كما زادت حدة الاتهامات في العام التالي (2023) بتتويج ميسي مجددا بجائزة "ذا بيست"، رغم رحيله عن أوروبا وتحوله إلى الدوري الأميركي، الأقل مستوى، إلا أن تبعات تتويجه بالمونديال استمرت حتى حصده جائزة الفيفا مرتين متتاليتين لنفس السبب، رغم تألق لاعبين أمثال كريم بنزيما وإيرلينج هالاند في هذين العامين، فرديا وجماعيا.بل شهد العام الحالي، وضع ميسي مجددا ضمن قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست"، رغم غيابه عن الملاعب لفترات طويلة بسبب كثرة إصاباته، فضلا عن عدم تأثيره على تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، والاكتفاء بتسجيل هدف وحيد، إلى جانب عدم تفوقه فرديا على لاعبين كثيرين ينشطون في أوروبا، أمثال محمد صلاح، كول بالمر وفيل فودين.لكن الفيفا رأى أن تميز ميسي في الدوري الأمريكي والتتويج بدرع المشجعين، يتفوق على تتويج فودين بالبريميرليج - الأقوى في العالم - ونيل جائزة لاعب العام به.الاتهامات الموجهة للفيفا بمساعدة ليونيل ميسي، لا تقتصر على الجوائز الفردية فحسب، بل وصل الأمر إلى ملاعب كرة القدم.وظهرت هذه الاتهامات مجددا في مونديال قطر 2022، حيث رأى البعض أن ثمة مساعدات قدمها الفيفا لقائد الأرجنتين ورفاقه على مدار البطولة، أبرزها منح الفريق 5 ركلات جزاء مشكوك في بعضها، أهدر ميسي، إحداها.هذا جعل الأرجنتين، المنتخب الأكثر حصولا على ركلات جزاء في نسخة واحدة بكأس العالم منذ عام 1966 على الأقل، وهو ما ساعد ميسي على المنافسة على لقب الهداف، نظرا لتسجيله 4 أهداف من علامة الجزاء، إلى جانب 3 آخرين من اللعب المفتوح.لكن هناك اتهامات أخرى بخلاف ذلك وجهت للفيفا، خاصة بعد مواجهة هولندا في ربع النهائي، حيث كان مشهد تجاهل الحكم لمخالفة ميسي وعدم منحه بطاقة صفراء، غريبا للغاية في نظر أصحاب هذه الاتهامات. (كووورة)