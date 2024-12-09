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رياضة

قبل كأس العرب.. قرار رسمي سعودي

Lebanon 24
09-12-2024 | 07:43
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كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم في طريقه لاتخاذ قرار بشأن مشاركة "الأخضر" في بطولة كأس العرب في قطر كانون الأول 2025.
 
وبحسب مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الإتحاد السعودي قرر المشاركة في منافسات كأس العرب باللاعبين الأساسيين، وذلك بسبب اعتماد البطولة بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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وأكدت التقارير الصحفية ذاتها، أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، يعمل حاليا على وضع خطة إعداد شاملة للاعبين استعدادا للمشاركة في البطولة القارية، والتي تأتي في إطار استعدادات المنتخبات العربية للمنافسات القارية والدولية المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن اتحاد الكرة السعودي وضع خيارين لبداية الموسم المقبل، الأول يكون قبل منتصف آب 2025، أما الخيار الثاني سيكون عقب أيام الفيفا الدولية المقررة في أيلول.

ويستعد الآن المنتخب السعودي بقيادة رينارد، لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 26، التي تستضيفها دولة الكويت نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن المنتخب السعودي شارك في النسخة الماضية لبطولة كأس العرب عام 2021 في قطر، بعناصر المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري. (روسيا اليوم)
 
 
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