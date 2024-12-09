19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل كأس العرب.. قرار رسمي سعودي
Lebanon 24
09-12-2024
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم في طريقه لاتخاذ قرار بشأن مشاركة "الأخضر" في بطولة كأس العرب في قطر كانون الأول 2025.
وبحسب مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الإتحاد السعودي قرر المشاركة في منافسات كأس العرب باللاعبين الأساسيين، وذلك بسبب اعتماد البطولة بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
Advertisement
وأكدت التقارير الصحفية ذاتها، أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، يعمل حاليا على وضع خطة إعداد شاملة للاعبين استعدادا للمشاركة في البطولة القارية، والتي تأتي في إطار استعدادات المنتخبات العربية للمنافسات القارية والدولية المقبلة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن اتحاد الكرة السعودي وضع خيارين لبداية الموسم المقبل، الأول يكون قبل منتصف آب 2025، أما الخيار الثاني سيكون عقب أيام الفيفا الدولية المقررة في أيلول.
ويستعد الآن المنتخب السعودي بقيادة رينارد، لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 26، التي تستضيفها دولة الكويت نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن المنتخب السعودي شارك في النسخة الماضية لبطولة كأس العرب عام 2021 في قطر، بعناصر المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
14:00 | 2024-12-08
08/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية تُصدر سلسلة قرارات تتعلّق بـ"لباس النساء" والخبز
06:11 | 2024-12-09
09/12/2024 06:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
15:03 | 2024-12-08
08/12/2024 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. دريد لحام يثير جدلا واسعا عبر حسابه على إنستغرام
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. دريد لحام يثير جدلا واسعا عبر حسابه على إنستغرام
02:25 | 2024-12-09
09/12/2024 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
Lebanon 24
حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته
08:35 | 2024-12-09
09/12/2024 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:19 | 2024-12-09
بعد واقعة الحذاء.. كوكوريلا يعتذر لجماهير تشيلسي
04:48 | 2024-12-09
بالتفاصيل.. إليكم نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027
03:45 | 2024-12-09
هل أصبح ميسي ابن الفيفا المدلل؟
00:48 | 2024-12-09
أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على إشبيلية بفوز مثير
23:26 | 2024-12-08
انتصار ثمين.. تشلسي يقلب تأخره إلى فوز على جاره توتنهام
14:21 | 2024-12-08
صلاح يثير الجدل بتصريحاته عن زميله
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
09/12/2024 17:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
09/12/2024 17:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
09/12/2024 17:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24