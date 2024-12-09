بعد واقعة الحذاء.. كوكوريلا يعتذر لجماهير تشيلسي

اعتذر الظهير الأيسر الإسباني لنادي تشيلسي مارك كوكوريلابعد تسببه في تلقي فريقه هدفين أمام توتنهام خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد في المرحلة الـ 15 من الدوري الإنكليزي.



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وبدا كوكوريلا غاضبا مما حدث معه ثم قام بتغيير حذائه، قبل أن ينجح بصناعة هدف فريقه الأول بعد مرور قرابة 5 دقائق على تغيير حذائه، إذ قدم تمريرة حاسمة إلى زميله جيدون سانشو، الذي وضع الكرة في الشباك.



ونجح تشيلسي بعدها في قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 4-3. وقد سقط كوكوريلا على الأرض مرتين بسبب انزلاقه إثر الأمطار الغزيرة مما سمح للاعبي توتنهام هوتسبير في استخلاص الكرة منه وتسجيل هدفين عند الدقيقتين 5 و11 من زمن المباراة.وبدا كوكوريلا غاضبا مما حدث معه ثم قام بتغيير حذائه، قبل أن ينجح بصناعة هدف فريقه الأول بعد مرور قرابة 5 دقائق على تغيير حذائه، إذ قدم تمريرة حاسمة إلى زميله جيدون سانشو، الذي وضع الكرة في الشباك.ونجح تشيلسي بعدها في قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 4-3.

وبعد الفوز الذي أبقى تشيلسي ثانيا بفارق 4 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي، نشر كوكوريا صورة تظهر حذاءه في سلة المهملات، مرفقا إياها بتعليق "عذرا، تشيلسي!"، قبل أن يتبع ذلك بمنشور آخر قال فيه "كادت أن تنزلق الأمور".

وأضاف المدافع الدولي الإسباني: "لكني فخور بالمجهود الرائع الذي قام به الفريق من أجل قلب الأمور. لندن زرقاء!"، في إشارة إلى ألوان تشيلسي. (روسيا اليوم)