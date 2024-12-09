ميسي خارج تشكيلة الاعبين المحترفين لأول مرة منذ 2006!

لأول مرة منذ 2006، يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة العام التي أعلنها اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، اليوم الإثنين، بينما ضمت القائمة 6 من لاعبي ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا و4 من مانشستر سيتي.

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وضمت التشكيلة في الخط الأمامي إرلينغ هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور على حساب اللاعب الأرجنتيني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في هذه التشكيلة على مر العصور برصيد 17 مرة.



وفيما يلي التشكيلة المثالية لاتحاد اللاعبين المحترفين لهذا العام:



حراسة المرمى: البرزيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).

مدافعون: الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد).

لاعبو الوسط: الإنجليزي جود بلينجهام (ريال مدريد)، البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الألماني توني كروس (ريال مدريد)، الإسباني رودري (مانشستر سيتي).

مهاجمون: النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ريال مدريد)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).