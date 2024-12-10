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رياضة
هذا التشكيل المثالي لأفضل لاعبي العالم 2024
Lebanon 24
10-12-2024
|
02:50
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كشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" الاثنين، عن أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2024.
وهذه الجائزة الدولية الوحيدة التي تعتمد على أصوات اللاعبين المحترفين فقط، إذ شارك أكثر من 20 ألف لاعب في اختيار تشكيلة العام.
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وتضمنت التشكيلة المثالية لعام 2024 ستة لاعبين من ريال مدريد تقدمهم الفرنسي كيليان مبابي، وأربعة من مانشستر سيتي تصدرهم الهداف النرويجي إرلينغ هالاند ولاعبا واحدا من ليفربول وهو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.
وفي ما يلي أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2024 حسب "فيفبرو":
حارس المرمى: البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).
الدفاع: الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد).
خط الوسط: الإسباني رودري (مانشستر سيتي)، الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)، المعتزل الألماني توني كروس (ريال مدريد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ريال مدريد)، النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
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