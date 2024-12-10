Advertisement

رياضة

هذا التشكيل المثالي لأفضل لاعبي العالم 2024

Lebanon 24
10-12-2024 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1290650-638694212693074720.jpg
Doc-P-1290650-638694212693074720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" الاثنين، عن أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2024.

وهذه الجائزة الدولية الوحيدة التي تعتمد على أصوات اللاعبين المحترفين فقط، إذ شارك أكثر من 20 ألف لاعب في اختيار تشكيلة العام.
Advertisement

وتضمنت التشكيلة المثالية لعام 2024 ستة لاعبين من ريال مدريد تقدمهم الفرنسي كيليان مبابي، وأربعة من مانشستر سيتي تصدرهم الهداف النرويجي إرلينغ هالاند ولاعبا واحدا من ليفربول وهو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وفي ما يلي أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2024 حسب "فيفبرو":

 حارس المرمى: البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).

 الدفاع: الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد).

خط الوسط: الإسباني رودري (مانشستر سيتي)، الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)، المعتزل الألماني توني كروس (ريال مدريد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ريال مدريد)، النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-12-10
00:01 | 2024-12-10
23:00 | 2024-12-09
14:02 | 2024-12-09
10:19 | 2024-12-09
07:43 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24