كأس ملك إسبانيا: مفاجآت وصدامات حاسمة في دور الـ32

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في لحظة ترقب مثيرة، سُحبت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، لتفتح الباب أمام منافسات قد تكتب تاريخًا جديدًا في البطولة. يترقب الجميع ما سيحدث في هذه البطولة، التي لا تعترف بالمنطق وتخبئ دائمًا مفاجآت مذهلة. فبينما يواجه "ريال مدريد" و"برشلونة" عملاقا "الليغا"، منافسات تبدو سهلة على الورق، يظل السؤال الأهم: هل ستسير الأمور كما هو متوقع؟ أم أن الفرق الأقل شهرة ستظهر قوتها وتُفاجئ الكبار في تحدٍ قد يكون حاسمًا لمستقبلهم في البطولة؟وفي الوقت الذي يسعى فيه أبطال "الليغا" لحجز مقعدهم في الأدوار المقبلة، ستسعى فرق أخرى، مثل "أتلتيكو مدريد" و"فالنسيا" و"إشبيلية"، لإثبات أنها لا تقل شأنًا عن الكبار.وفي مفاجأة غير متوقعة، وقع "برشلونة" في مواجهة مع فريق "بارباسترو"، الذي صعد لهذا الدور بعد إقصاء فريق "إسبانيول" في تصفيات البطولة. هذه المواجهة تحمل في طياتها تفاصيل مثيرة، حيث سبق أن التقى الفريقان في نفس الدور من نسخة الموسم الماضي، وانتهت المباراة بفوز "برشلونة" بثلاثة أهداف مقابل هدفين. لكن أجواء هذه المواجهة ستكون مشحونة بالتحدي، حيث يسعى "بارباسترو" للثأر من الفريق الكتالوني في مباراة سيكون فيها كل شيء ممكنًا. أما "ريال مدريد"، فسيحل ضيفًا على "ديبورتيفو مينيرا"، الذي نجح في تجاوز "ديبورتيفو ألافيس" بركلات الترجيح ليحقق مفاجأة من العيار الثقيل. ورغم تصنيف "مينيرا" كأحد الفرق الأقل شهرة، إلا أن تأهله المفاجئ يجعله خصمًا صعبًا بالنسبة للفريق الملكي في هذه المباراة التي ستكون مليئة بالتوتر.ومع هذا، لا تقتصر الإثارة على الفرق الكبرى فقط. فهناك أيضًا مواجهات بين أندية قوية وفرق مغمورة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة. "أتلتيك بيلباو" و"ريال مايوركا"، اللذان يخوضان مباريات السوبر الإسباني في مواجهة "برشلونة" و"ريال مدريد"، سيخوضان مباريات حاسمة في كأس الملك. "أتلتيك بيلباو" سيواجه فريق "لوغرونييس"، الذي تأهل بعد أن نجح في الإطاحة بفريق "جيرونا" بركلات الترجيح. أما "ريال مايوركا"، فسيواجه فريق "بونتيفيدرا"، الذي أزاح "فياريال" بهدف نظيف في الدور السابق.وفي بقية القرعة، لم تخلُ المباريات من الإثارة. "أتلتيكو مدريد" سيلتقي مع "ماربيلا" في مواجهة تبدو متوازنة، بينما سيواجه "ريال سوسيداد" فريق "بونفيرادينا"، و"كارتاخينا" سيصطدم بفريق "ليغانيس" في مباراة صعبة. أما "فالنسيا"، فيلتقي مع "إلدينزي"، و"هويسكا" مع "ريال بيتيس"، في تحديين سيشهدان تنافسًا كبيرًا بين الأندية الإسبانية.وتستمر الإثارة مع باقي المباريات، حيث سيلعب "بلد الوليد" ضد "أورينسي"، بينما يتواجه "خيتافي" مع "غرناطة"، و"راسينغ سانتانديز" سيلاقي "سيلتا فيغو". أما "ألميريا" فسيخوض مباراة صعبة ضد "إشبيلية"، فيما يلتقي "راسينغ فيرول" مع "رايو فاييكانو"، و"لاس بالماس" سيواجه "إلتشي"، و"تينيريفي" سيلعب ضد "أوساسونا".كل هذه المواجهات تعطي انطباعًا عن البطولة المليئة بالتحديات، حيث سيكون كل فريق مطالبًا بتقديم أفضل ما لديه في سبيل التأهل للدور التالي. ورغم أن الفرق الكبرى مثل "ريال مدريد" و"برشلونة" تحظى بمواجهات تبدو سهلة، لكن كأس الملك دائمًا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة. ومع نظام المباريات بنظام "خروج المغلوب" من مباراة واحدة، لن يكون هناك مجال لأي خطأ.