هل يكون نجل رونالدو سببا لتجديد عقد والده مع النصر؟

أجاب كريستيانو جونيور ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي على واحد من أكثر الأسئلة تداولا في الشارعين السعودي والعالمي.



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رد كريستيانو جونيور بالقول: "إن شاء الله إن شاء الله"، مشددا على أن اللعب مع والده في فريق واحد، هو أحد أهدافه الذي يتمنى أن يحققه في المستقبل. وظهر جونيور عبر قناة رونالدو بموقع "يوتيوب"، وذلك بحضور والده وصانع المحتوى الشهير مستر بيست، حيث وجه إليه سؤالا وهو: "أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس يلعب مع ابنه في فريق واحد.. فهل ستفعل أنت ذلك؟!".رد كريستيانو جونيور بالقول: "إن شاء الله إن شاء الله"، مشددا على أن اللعب مع والده في فريق واحد، هو أحد أهدافه الذي يتمنى أن يحققه في المستقبل.

فيما قام رونالدو بمداعبة رأس نجله، بشكل يدل على أنه يرغب في تحقيق هذه الأمنية لابنه، خاصة أن كريستيانو الأب أكد أيضا أنه يريد اللعب مع جونيور في فريق واحد، لكن ذلك يتوقف على حالته البدنية لإكمال مسيرته في الملاعب. (روسيا اليوم)