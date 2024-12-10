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رياضة

صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

Lebanon 24
10-12-2024 | 09:04
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توج النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي بجائزة جديدة مع ناديه متصدر الدوري الإنكليزي.
 
ويتألق صلاح حاليا مع ليفربول الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 35 نقطة.
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كما يتصدر "الريدز" ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا حيث حقق للفريق العلامة الكاملة بفوزه في 5 مباريات من أصل خمسة.

وحصد النجم المصري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لشهر تشرين الثاني المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
 
وتفوق صلاح على كل من جواو غوميز زميله في "الريدز" ومويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي وماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون وجيمس ماديسون لاعب توتنهام، وأخيرا جواو بيدرو نجم برايتون. (روسيا اليوم)
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