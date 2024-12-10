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رياضة

بعد مانشستر سيتي.. غوارديولا لن يدرب أي ناد آخر

Lebanon 24
10-12-2024 | 10:46
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أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا أنه لن يقود أي ناد آخر بعد نهاية رحلته مع "السيتي".
 
وقال غوارديولا في تصريح أبرزه خبير سوق انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو: "لن أدرب ناديا آخر بعد مانشستر سيتي. لا أتحدث عن المستقبل البعيد، لكن لن أغادر مانشستر سيتي للانتقال إلى بلد آخر للقيام بنفس المهمة التي أقوم بها الآن".
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وأضاف: "لا أملك الطاقة لذلك.. فكرة البدء في مكان جديد، وكل العملية التأسيسية وما إلى ذلك.. لا، لا، لا! ربما سأفعل ذلك أثناء تدريب منتخب وطني.. إنه أمر مختلف". (روسيا اليوم)
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