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رياضة

كفاراتسخيليا خارج الملاعب حتى 2025

Lebanon 24
10-12-2024 | 13:44
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يغيب النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا عن نابولي بسبب إصابة تعرض لها في الخسارة الأحد أمام لاتسيو 0-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن النادي الجنوبي الثلاثاء.
وقال نابولي في بيان: "أظهرت الفحوص التي أجريت اليوم الثلاثاء أنّه يعاني من ضربة في الرباط الجانبي الإنسي" لركبته، من دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.
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لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنّ الجورجي الذي لعب الدور الرئيس في قيادة نابولي إلى لقب الدوري موسم 2022-2023، سيغيب عن المباريات الثلاث المتبقية للفريق هذا العام. (بي ان سبورتس)
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