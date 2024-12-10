كفاراتسخيليا خارج الملاعب حتى 2025

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يغيب النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا عن نابولي بسبب إصابة تعرض لها في الخسارة الأحد أمام لاتسيو 0-1 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن النادي الجنوبي الثلاثاء.وقال نابولي في بيان: "أظهرت الفحوص التي أجريت اليوم الثلاثاء أنّه يعاني من ضربة في الرباط الجانبي الإنسي" لركبته، من دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنّ الجورجي الذي لعب الدور الرئيس في قيادة نابولي إلى لقب الدوري موسم 2022-2023، سيغيب عن المباريات الثلاث المتبقية للفريق هذا العام. (بي ان سبورتس)