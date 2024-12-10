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رياضة

بهدف لصلاح.. ليفربول أطاح بجيرونا

Lebanon 24
10-12-2024 | 15:44
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هزم ليفربول مستضيفه جيرونا 1-0 الثلاثاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وسجل الهدف الوحيد النجم المصري محمد صلاح 63 من ركلة جزاء وهو الهدف الخمسين لصلاح في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزه السادس توالياً جامعاً العلامة الكاملة بـ18 نقطة من أصل 18 ممكنة في الصدارة.
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واقترب ليفربول إلى حد كبير من التأهل دور الـ16 من أمجد الكؤوس وذلك في المشاركة السابعة على التوالي منذ موسم 2017-2018. (بي إن سبورتس)
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