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رياضة

محمد صلاح ينضم إلى قائمة الـ10 العظماء

Lebanon 24
10-12-2024 | 23:00
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انضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، لقائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا.
واندرج صلاح في القائمة، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة فريقه "ليفربول" الإنكليزي ضد "جيرونا" الإسباني، ليصل بذلك إلى الهدف الـ50 له في البطولة القارية.
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وقبل مباراة اليوم، كان محمد صلاح يمتلك 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 43 هدفا مع "ليفربول"، و5 أهداف مع نادي "بازل" السويسري، وهدفا واحدا مع روما الإيطالي.

كما أصبح محمد صلاح، هو أول لاعب في تاريخ "ليفربول" يحرز 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا.
ونال محمد صلاح الترتيب العاشر في قائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع فيليبو إنزاجي، الذي أحرز أيضا 50 هدفا.
وتضم قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا: كريستيانو رونالدو في المركز الأول بـ141 هدفا، وليونيل ميسي في المركز الثاني بـ129 هدفا، وروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث بـ101 هدفا، وكريم بنزيما في المركز الرابع بـ90 هدفا، وراؤول جونزاليس في المركز الخامس بـ71 هدفا، ورود فان نيستيلروي في المركز السادس بـ60 هدفا، وأندري شيفتشينكو في المركز السابع بـ59 هدفلا، وتوماس مولر في المركز الثامن بـ54 هدفا، وتيري هنري في المركزي التاسع بـ51 هدفا.

كما أن الهدف الذي أحرزه محمد صلاح اليوم الثلاثاء من ركلة جزاء، ضمن لفريقه "ليفربول" متصدر دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مكانه في دور الـ16 تقريبا، بفوزه 1-0 على نادي "جيرونا" الإسباني.

وذكرت صحيفة غربية، يوم الأحد، أن محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع "الريدز" لمدة عامين مقبلين، لينهي بدوره كل التكهنات حول مستقبله في "أنفيلد". (سبوتنيك)
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