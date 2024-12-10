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رياضة

ضربة موجعة تلقاها ريال مدريد

Lebanon 24
10-12-2024 | 16:34
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تعرض نادي ريال مدريد لضربة مبكرة موجعة خلال مباراته ضد مضيفه أتالانتا اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
 
واضطر المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لتغيير نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 35 بعد تعرضه للإصابة.
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وشوهد مبابي وهو يجلس على أرض الملعب قبل أن يتم استبداله بالمهاجم البرازيلي رودريغو.

ويبدو أن مبابي أصيب على مستوى العضلة الخلفية نتيجة تعرضه لضربة خلال التحامه مع أحد لاعبي أتالانتا، ما جعله غير قادر على استكمال اللقاء. (روسيا اليوم)

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