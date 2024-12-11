غوارديولا: مانشستر سيتي محطتي الأخيرة

قال جوسيب غوارديولا إن مانشستر سيتي الإنجليزي سوف يكون خر محطة تدريبية له في مشواره مع الأندية.



وفاز غوارديولا بـ 18 لقبا مع مانشستر سيتي منذ توليه المسؤولية في ملعب الاتحاد في عام 2016.





وأنهى المدرب الإسباني الجدل المثار حول مستقبله عندما وقع في الشهر الماضي على عقد جديد مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2027.

ولم يحدد المدرب الإسباني البالغ من العمر 53 عاما في مقابلة على قناة يوتيوب للشيف الشهير داني غارسيا، موعدا لاعتزاله التدريب، لكنه أكد أنه لن يعمل مع ناد آخر.