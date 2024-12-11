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رياضة

غوارديولا: مانشستر سيتي محطتي الأخيرة

Lebanon 24
11-12-2024 | 00:35
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قال جوسيب غوارديولا إن مانشستر سيتي الإنجليزي سوف يكون خر محطة تدريبية له في مشواره مع الأندية.

وفاز غوارديولا بـ 18 لقبا مع مانشستر سيتي منذ توليه المسؤولية في ملعب الاتحاد في عام 2016.


وأنهى المدرب الإسباني الجدل المثار حول مستقبله عندما وقع في الشهر الماضي على عقد جديد مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2027.
ولم يحدد المدرب الإسباني البالغ من العمر 53 عاما في مقابلة على قناة يوتيوب للشيف الشهير داني غارسيا، موعدا لاعتزاله التدريب، لكنه أكد أنه لن يعمل مع ناد آخر.
وقال غوارديولا "لن أدرب فريقا خر بعد مانشستر سيتي، لكن أكرر ما أفعله الآن في بلد خر".
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وبرر المدرب الإسباني موقفه "لن يكون لدي الطاقة الكافية للعمل بشكل يومي في التدريبات، ربما اتجه لتدريب منتخب ما".

وأتم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته "أريد أن أترك الفريق واتجه للعب الجولف، وأعتقد أن التوقف عن العمل اليومي سيكون مفيدا لي".

وكان غوارديولا قد أبدى في وقت سابق اهتمامه بالعمل مع المنتخبات في الفترة القادمة من مشواره التدريبي.
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