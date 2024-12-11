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رياضة
اليوم.. "فيفا" يعلن عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 منفردة
Lebanon 24
11-12-2024
|
02:25
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من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن فوز السعودية باستضافةِ كأس العالم 2034، لتكون المملكة أول دولة عربية تستضيف البطولة منفردة بالنظام الجديد، وذلك بمشاركة 48 منتخباً، حيث إن كأس العالم عام 2026 سيقام في أميركا وكندا والمكسيك، فيما ستقام نسخة عام 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.
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ومن المقرر أن تستضيفَ 5 مدنٍ سعودية نهائيات كأس العالم 2034 وهي الرياض وجدة والخُبر ونيوم وأبها.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن عن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.
ويأتي ذلك كإنجازٍ سعودي جديد يجسد الدور الريادي والنقلة النوعية والاستثنائية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي وفق رؤى ومستهدفات واضحة وشاملة حملتها رؤية المملكة 2030.
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