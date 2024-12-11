أنشيلوتي: الفوز منحنا "نسمة هواء منعشة"

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أثنى المدير الفني لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي على أداء لاعبيه، في أعقاب الفوز على أتالانتا الإيطالي 3-2، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.وأكد المدرب الإيطالي أن فريقه "قدم مباراة متكاملة واستحق الفوز" على مضيفه.وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد على الإنترنت: "لعبنا مباراة متكاملة. عانينا وقاتلنا وناضلنا. رغم الصعوبات التي نعانيها كانت مباراة كفاح، وكنا فاعلين جدا في الهجوم. تحركنا كثيرا مع فينيسيوس و(جود) بيلنغهام و(كيليان) مبابي الذين قاموا بعمل رائع. في النهاية عانينا لكن نستحق الفوز".وأضاف: "كانت مباراة صعبة لأن أتالانتا دفعنا إلى تقديم أقصى ما لدينا. كانت مباراة صعبة لكننا تحركنا كثيرا في الهجوم. انتهت المباراة بشكل جيد ونحن سعداء. إنه انتصار مهم، ليس فقط على صعيد النقاط بل على المستوى الذهني أيضا".وتابع أنشيلوتي: "إذا وصلنا بحالة جيدة إلى عطلة عيد الميلاد فإن الأمور ستسير على ما يرام في النصف الثاني من الموسم. لعب فينيسيوس ولعب رودريغو جزءا من المباراة وسنستعيد (إدواردو) كامافينغا. الآن علينا الصمود حتى عطلة عيد الميلاد".وأكد: "لا أعرف ما إذا كنا سندخل ضمن المراكز الثمانية الأولى مع 15 نقطة، لكن هدفنا هو الفوز في المباراتين المقبلتين".وعن التحركات الهجومية في المباراة، قال أنشيلوتي: "لعب مبابي بشكل جيد في البداية وسجل هدفا رائعا. التحرك في الهجوم كان هو المفتاح. تحرك فينيسيوس كثيرا لاستعادة قلب الدفاع من كيليان. سجلنا الهدف الثالث بفضل تغيير بين مركزي فينيسيوس وبيلنغهام. لم يتمكن مبابي من تقديم المزيد وحل رودريغو مكانه لكنه لم يكن جاهزا بنسبة 100 بالمئة، وقدم ما بوسعه".وارتقى ريال مدريد إلى المركز الـ18 برصيد 9 نقاط، وأنعش آماله في بلوغ دور الـ16 لكن على الأغلب بعد خوض دور تصفية إضافي.وعن شعور الفريق بعد الفوز، قال أنشيلوتي: "هذا الفوز هو بمثابة نسمة من الهواء المنعش لأنه يسمح لنا بالاستعداد جيدا لمباريات دوري أبطال أوروبا في يناير. أتمنى أن يتعافى المزيد من اللاعبين خلال الأيام المقبلة".كما أشاد المدرب بمنافسه أتالانتا متصدر الدوري الإيطالي، وقال إنه "فريق رائع ويلعب بوتيرة عالية، يتمتع بأفكار واضحة للغاية وهو فريق يصعب التغلب عليه. إنه يقدم موسما رائعا".