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رياضة

هل يظهر رونالدو في كأس العالم للأندية؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 06:34
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مفاجأة حول البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، وإمكانية تواجده في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة 2025.
 
تحتضن الولايات المتحدة منافسات النسخة الأولى من البطولة، التي تقام بمشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم، بينها خماسي عربي مكون من العين الإماراتي والهلال السعودي من آسيا، مع الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي من إفريقيا.
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وأوقعت القرعة الهلال في مجموعة متوازنة، ضمت: ريال مدريد وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وكان الاتحاد السعودي، أعلن في وقت سابق، عن فتح باب القيد بشكل استثنائي بناء على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص البطولة، في الأول من حزيران المقبل.

وقال فيلكس دياز الصحفي الإسباني الموثوق بصحيفة "ماركا" في تصريحات تلفزيونية: "هناك كلام متداول عن إمكانية مشاهدة رونالدو في كأس العالم للأندية مع أحد الأندية المشاركة ولكن لا أعلم حقيقة من الفريق القادر على ضمه، سيكون من الرائع بالطبع رؤية كريستيانو في البطولة لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، أنا شخصيا توجهت بهذا السؤال للرئيس التنفيذي لنادي الهلال عن التقارير التي تربطهم بضم رونالدو لكنه لم يمنحني أي جواب بهذا الشأن".

وتم ربط اسم رونالدو بالعديد من الأندية العربية المشاركة في البطولة، مثل: الأهلي المصري وهو ما نفاه خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، مشددا على صعوبة عقد الصفقة، كما ارتبط اسم "الدون" بالترجي التونسي، وكان من أبرز الفرق التي ترشحه الجماهير للعب في صفوفها هو الهلال، ولكن ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للزعيم، رد على هذه التساؤلات في تصريحات نشرها موقع GiveMeSport، عقب القرعة: "يبدو التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وكأنه خيال علمي".

وأضاف: "النجم البرتغالي ليس لاعبا حرا في الوقت الحالي، ولذلك من الصعب التعليق على هذا الأمر". (روسيا اليوم)
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