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رياضة

بالصورة: من هو الرياضي الذي هزم ميسي ورونالدو في بريطانيا؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 09:01
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توج محرك البحث الشهير "غوغل"، رامي السهام لوك ليتلر، بلقب "رياضي العام" في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ليتفوق على أسماء كبيرة مثل لامين يامال، نجم برشلونة، ونجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز، في حين فشل كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي دخول قائمة العشرة الأوائل للرياضيين الأكثر بحثا.
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وكان ليتلر البالغ 17 عاما، قد أذهل الجميع عندما أصبح أصغر لاعب يصل لنهائي بطولة العالم في كانون الثاني الماضي، حيث خسر أمام لوك هومفريس 4 / 7.
 
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ومنذ ذلك الوقت توج بلقب الدوري الممتاز، كما أن الفوز ببطولة الجائزة الكبرى لرمي السهام جعلته رابع لاعب في التاريخ يفوز بعشر كؤوس في موسم واحد.

وتم ترشيحه للفوز بجائزة (BBC) إلى جانب البطلة الأولمبية في رياضة التزلج على اللوح سكاي براون، والسباح البارالمبي ويليام إيلارد.

وفي السياق، علق ليتلر على تتويجه بالجائزة من "غوغل"، وقال: "أن يتم التعرف عليّ ضمن قوائم البحث السنوية هو شرف كبير، لقد كانت سنة رائعة بالنسبة لي شخصياً، ولرياضة السهام ككل، لا أستطيع أن أصدق أنني أتقدم على أسماء بارزة في فئة (الأشخاص) وفي عام مليء بالإنجازات الرياضية الكبرى، هي لحظة فخر لي أن أكون الرياضي الأكثر تداولا في عام 2024".

وخلف ليتلر، كانت بقية قائمة الرياضيين الأكثر بحثًا في المراتب العشر الأولى مهيمنة من قبل نجوم يورو 2024 والأولمبياد.

كان النجم الإسباني لامين يامال، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، هو الوصيف، بعد أن ساعد بلاده في تحطيم قلوب الإنكليز خلال نهائي اليورو.

وجاءت نجمة الجمباز في فريق الولايات المتحدة، سيمون بايلز، بالمركز الثالث في القائمة، والإنجليزي جود بيلينغهام في المركز الرابع، متفوقًا بقليل على السباح آدم بيتي، الذي حصل على ميدالية فضية في باريس ليحتل المركز الخامس. (إرم نيوز)
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