"الحلم أصبح حقيقة".. رونالدو يتفاعل مع فوز الملف الثلاثي باستضافة مونديال 2030

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته باختيار بلاده لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع المغرب وإسبانيا.



وقد صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء بالإجماع في المؤتمر الافتراضي على منح شرف تنظيم دورة ‏‏2030 من "المونديال" للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، علما بأن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول 3 مباريات للمنتخبات الثلاثة في المونديال احتفالا بمرور 100 عام على إقامة أول مونديال في أوروغواي.





Um sonho tornado realidade 🇵🇹 Portugal vai receber o Mundial 2030 e encher-nos de orgulho. Juntos! pic.twitter.com/rkxkf8bYUZ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 11, 2024 Advertisement

وكتب رونالدو عبر حسابه في منصة "إكس" بعد تأكيد فوز الملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2030: "الحلم أصبح حقيقة".





وأضاف: "البرتغال ستستضيف كأس العالم 2030 وستفعمنا بالفخر. فلنكن معا!".(روسيا اليوم)