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رياضة

"الحلم أصبح حقيقة".. رونالدو يتفاعل مع فوز الملف الثلاثي باستضافة مونديال 2030

Lebanon 24
11-12-2024 | 13:59
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عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته باختيار بلاده لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع المغرب وإسبانيا.

وقد صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء بالإجماع في المؤتمر الافتراضي على منح شرف تنظيم دورة ‏‏2030 من "المونديال" للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، علما بأن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول 3 مباريات للمنتخبات الثلاثة في المونديال احتفالا بمرور 100 عام على إقامة أول مونديال في أوروغواي.

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وكتب رونالدو عبر حسابه في منصة "إكس" بعد تأكيد فوز الملف الثلاثي لاستضافة مونديال 2030: "الحلم أصبح حقيقة".


وأضاف: "البرتغال ستستضيف كأس العالم 2030 وستفعمنا بالفخر. فلنكن معا!".(روسيا اليوم)
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