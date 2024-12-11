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رياضة

في كأس "إنتر كونتيننتال"... باتشوكا يتخطى بوتافوغو ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي المصري

Lebanon 24
11-12-2024 | 23:00
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تغلب فريق باتشوكا المكسيكي على نظيره بوتافوغو البرازيلي بثلاثية دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء، ليتوج بكأس "ديربي الأمريكيتين" ضمن كأس القارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

وسجل المغربي أسامة الإدريسي الهدف الأول لمصلحة باتشوكا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف نيلسون ديوسا الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أحرز سالمون روندون الهدف الثالث في الدقيقة 75.
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وتوج باتشوكا بذلك بلقب "ديربي الأمريكيتين" وضرب موعدا مع النادي الأهلي المصري على كأس التحدي بالمرحلة الثالثة (الدور نصف النهائي) من بطولة "إنتر كونتيننتال 2024".

يذكر أن الفائز من لقاء كأس التحدي، الذي سيجرى السبت المقبل بملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة، سيلتقي في المباراة النهائية مع ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في 18 كانون الاول المقبل في ملعب "لوسيل" بقطر أيضا.
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