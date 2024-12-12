بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس.. غوندوغان ينتقد زملاءه





وسجل هدفي يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش ووستون ماكيني، ليزيدا من معاناة الفريق الإنجليزي في المسابقة الأوروبية، حيث باتت آماله في بلوغ المراكز الثمانية الأولى مهددة.

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واستمر مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، في تقديم أداء باهت، حيث حقق فوزًا وحيدًا في آخر 10 مباريات بجميع البطولات.



غوندوغان عبّر عن خيبة أمله بعد المباراة قائلاً: "ما حدث أمر محبط للغاية. أتيحت لنا فرص للتسجيل، لكن يبدو وكأن كل هجمة ضدنا تمثل تهديدًا كبيرًا في الوقت الحالي". وجه الألماني إلكاي غوندوغان، نجم مانشستر سيتي، انتقادات لزملائه عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام يوفنتوس بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء.وسجل هدفي يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش ووستون ماكيني، ليزيدا من معاناة الفريق الإنجليزي في المسابقة الأوروبية، حيث باتت آماله في بلوغ المراكز الثمانية الأولى مهددة.واستمر مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، في تقديم أداء باهت، حيث حقق فوزًا وحيدًا في آخر 10 مباريات بجميع البطولات.غوندوغان عبّر عن خيبة أمله بعد المباراة قائلاً: "ما حدث أمر محبط للغاية. أتيحت لنا فرص للتسجيل، لكن يبدو وكأن كل هجمة ضدنا تمثل تهديدًا كبيرًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "لا أعرف، لدي شعور بأننا في بعض الأحيان نتعامل مع المواجهات الثنائية باستخفاف، فبدلاً من اللعب ببساطة، نعقد الأمور ونفتقد التوقيت المناسب لتسديد الكرة، نفقد الكرة ونمنحهم هجمات مرتدة كل فرصة علينا تصبح هدفا ولا أعلم السبب، هذا شيء خطير جدًا، في الوقت الحالي لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا".



وتابع: "من الواضح أنها مشكلة ذهنية أيضًا، يمكنك أن ترى ذلك، في بعض الأحيان، نفقد الكرة في حركة واحدة، ونخسر المواجهات الثنائية ونرى أننا نتراجع على الفور، ونفقد الإيقاع، وهم قادرون على كسر إيقاعنا بأسهل الأشياء، إنهم لا يحتاجون حتى إلى فعل الكثير".



وأردف: "عليك أن تفعل الأشياء البسيطة بأفضل ما يمكن، اعمل بجد مرة أخرى، هذه هي الطريقة التي تستعيد بها ثقتك، حتى في المباراة إذا أخطأت في شيء، من خلال القيام بأشياء صغيرة وبسيطة تستعيد ثقتك سريعًا، لكننا دائمًا نفعل الأشياء الخاطئة".



وواصل: "أشعر أننا نعرف بالضبط ما الخطأ الذي يحدث، إذا نظرت إلى معظم المباريات حتى الأمس، لم نلعب بشكل سيئ، صنعنا فرصًا، فقط أهدرنا فرصة التسجيل، في هذا النوع من المباريات إذا أهدرت فرصة واحدة، فليس من السهل العودة".



واختتم: "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله الآن، هو كل لاعب يحتاج إلى مراجعة نفسه، لتقديم أداء أفضل، كيف يمكن للاعب أن يضحي بشكل فردي أكثر للمساهمة في الفريق حتى نتمكن من العودة جماعيًّا إلى طريقنا". (ارم نيوز)