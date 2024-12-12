خليفة رونالدينيو.. من الملاعب إلى عالم الإستثمار والأعمال

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ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كلارو سبورتس"، انتقل دوس سانتوس من كونه أحد أبرز المواهب الواعدة في أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، إلى مجال الأعمال، حيث يمتلك حاليًا ثروة طائلة تفوق بكثير ما جمعه من مسيرته الرياضية. في تحول مثير للدهشة، شهدت مسيرة المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس، لاعب برشلونة السابق، نقلة نوعية من الملاعب إلى عالم الاستثمار، حيث بات اليوم أحد رواد الأعمال الناجحين، بعدما اعتزل كرة القدم في عام 2021.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كلارو سبورتس"، انتقل دوس سانتوس من كونه أحد أبرز المواهب الواعدة في أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، إلى مجال الأعمال، حيث يمتلك حاليًا ثروة طائلة تفوق بكثير ما جمعه من مسيرته الرياضية.

بدأت قصة دوس سانتوس في عالم كرة القدم مبكرًا، إذ انضم إلى أكاديمية برشلونة وهو في الـ12 من عمره، ليشق طريقه نحو الفريق الأول في سن الـ17 عاما، لتصفه الصحافة آنذاك بـ"خليفة رونالدينيو"، نظرًا لتشابه أسلوب لعبه مع النجم البرازيلي.



لكن هذه الآمال الكبيرة لم تستمر طويلًا، حيث قضى دوس سانتوس موسمًا وحيدًا مع برشلونة، قبل أن يبدأ رحلة انتقالات بين عدة أندية أوروبية وأميركية، من بينها توتنهام، راسينج سانتاندير، ومايوركا، وصولًا إلى لوس أنجلوس جالاكسي وكلوب أمريكا.



على الصعيد الدولي، مثل جيوفاني منتخب المكسيك في 106 مباريات، وكان جزءًا من الفريق الذي توج بالميدالية الذهبية في "أولمبياد لندن 2012".. هذه الإنجازات لم تمنعه من الابتعاد التدريجي عن الأضواء، لتنتهي مسيرته الكروية في عامه الـ35.



بعد الاعتزال، قرر دوس سانتوس الدخول إلى عالم الأعمال، مستثمرًا أمواله في قطاعات متعددة. ووفقًا للتقرير، يعد الآن شريكًا رئيسيًا في شركة مكسيكية تعمل في مجال "البتروكيماويات"، حيث يجني أرباحًا تتراوح بين 400 و500 ألف دولار سنويًا.



إلى جانب ذلك، يدير دوس سانتوس شركة متخصصة في "شراء وبيع السيارات الفاخرة"، وهو مجال أصبح شغفه الجديد، وحقق فيه نجاحًا ملحوظًا. (كووورة)