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رياضة
كم ستكون أعمار نجوم المنتخب السعودي في 2034؟
Lebanon 24
12-12-2024
|
04:08
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سيبدأ اتحاد الكرة السعودي من الآن التجهيز بقوة وخطة مدروسة على أعلى مستوى لإعداد اللاعبين البراعم والناشئين الذين سيكونون نواة للمنتخب الذي سيظهر في بطولة كأس العالم 2034، الذي حظيت المملكة بشرف تنظيمها، وفقًا لِما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الجمعية العمومية التي عقدت، مساء الأربعاء.
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وكانت السعودية سلمت ملف ترشحها بشكل رسمي لاستضافة هذه النسخة من نهائيات كأس العالم يوليو الماضي، تحت شعار "معًا ننمو"، والذي كشفت فيه خططها الطموحة لاستضافة هذه البطولة الأهم في عالم كرة القدم، من خلال استضافة مباريات المونديال في 15 ملعبًا، موزعة على 5 مدن مضيفة؛ هي: "الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم"، بالإضافة إلى 10 مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.
وبالتأكيد سيكون أغلب نجوم المنتخب السعودي المتواجدين حاليا اعتزلوا أو اقترب أغلبهم من الاعتزال، حيث سيكون وصلت سن محمد كنو، مدافع الهلال، إلى 40 عامًا، وعلي البليهي، مدافع الهلال، إلى 45 عامًا، وسلمان الفرج، نجم نيوم الحالي والهلال السابق، سيصل إلى عامه الـ45، أما سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، فسيكون وصل عمره إلى 43 عامًا، بالتالي سيتأكد بنسبة كبيرة اعتزالهم عالم الساحرة المستديرة والانتقال لمقاعد المحللين أو المدربين.
وثمَّة نجوم سيكون أمامهم فرصة لإكمال مسيرتهم والظهور التاريخي بملاعب مونديال السعودية، مثل: فيصل الغامدي، نجم بيرشكوت البلجيكي، الذي سيصل عمره وقتها إلى 30 عامًا، ومصعب الجوير، نجم فريق الشباب، إذ سيصل عمره إلى 31 عامًا، وفيصل الغامدي، نجم بيرشكوت، سيصل إلى 33 عامًا، وفراس البريكان، نجم الأهلي، سيصل إلى 34 عامًا، ونواف العقيدي، حارس النصر، سيصل إلى 34 عامًا، وحسان تمبكتي، نجم الهلال، سيصل عمره إلى 35 عامًا، وسعود عبد الحميد، نجم روما الإيطالي، سيكون عمره حينها 35 عامًا، وعلي لاجامي، نجم النصر، سيصل عمره إلى 38 عامًا، ومحمد الربيعي، حارس الهلال، سيصل إلى 37 عامًا.
ولجأ اتحاد الكرة السعودي مؤخرًا إلى الدفع بعدد من لاعبيه الشباب للاحتراف الأوروبي من لكسب خبرات تعود بالفائدة على المنتخب الأول، مثل سعود عبد الحميد في روما، وفيصل الغامدي ومروان الصحفي في بيرشكوت البلجيكي.
ويبدأ المنتخب السعودي استعداداته لخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، التي ستقام في الكويت بين الـ21 من كانون الاول الجاري والـ3 من كانون الثاني 2025. (ارم نيوز)
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