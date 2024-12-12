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رياضة

قرار حاسم بشأن اتهام مبابي بالاعتداء الجنسي

Lebanon 24
12-12-2024 | 07:30
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قال تقرير صحفي إسباني، إن النيابة العامة السويدية، أعلنت إغلاق القضية التي كان كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، متهما فيها خلال الأسابيع الماضية.
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النيابة العامة السويدية أغلقت القضية اتهم فيها مبابي بمزاعم اعتداء جنسي، لعدم وجود أدلة.
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الجدير بالذكر أن اللاعب نفسه أكد قبل أيام، خلال مقابلة مع قناة " Canal+" الفرنسية، أنه لم يكن على علم بما حدث، وأنه اكتشف الأمر من خلال الصحافة.
 
وزادت الضجة حول مبابي في شهر تشرين الأول الماضي بعد انتشار صور له، تظهر تواجده في ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أثناء خوض منتخب فرنسا مباراة في دوري الأمم الأوروبية، وتم اتهامه بعدها بالاعتداء الجنسي. (كووورة)
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