أسطورة ليفربول يقسو على صلاح: "عجوز"

يعتقد جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح سيمدد عقده مع "الريدز" بسبب تقدمه في السن، إضافة إلى أنه لا يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.



ويعد المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب أرني سلوت هذا الموسم، لكن ليفربول قد يفرط في هدافه مجانا عندما ينتهي عقده الصيف القادم.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأسبوع الماضي، أنه على الرغم من أن النادي الإنجليزي قدم عرضا للاعب البالغ من العمر "32 عاما"، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بعد.



وكان صلاح قد صرح في وقت سابق لمجموعة من الصحافيين بعد فوز ليفربول 3-2 على ساوثهامبتون إنه خارج ليفربول أكثر من الداخل.



لكن كاراغر لا يزال متفائلا بشأن بقاء صلاح، وشارك أفكاره في "بودكاست"، يوم الخميس، وقال: أنا أحب محمد صلاح، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن السبب وراء قولي هذا هو سنه.

وأضاف: كم عدد المهاجمين في ريال مدريد؟ وبرشلونة في حالة مالية صعبة، وباريس سان جيرمان ليس قريبا من ليفربول – هناك أربعة أو خمسة فرق يمكنها الفوز بدوري أبطال أوروبا وليفربول من ضمنها.



وزاد النجم السابق لليفربول: سيبقي صلاح لأنني لست متأكدا من وجود الكثير من الخيارات، إنه غير مستعد للذهاب إلى الدوري السعودي – يمكنه القيام بذلك في غضون 3 سنوات، كما لديه الدافع لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية كهداف.



ويعتقد أن إحدى نقاط الخلاف هي أجر صلاح، والذي قد يحد من الخيارات المتاحة للنجم المصري، حيث أشار كاراغر إلى أنه يحصل على حوالي 350 ألف جنيه إسترليني إلى 400 في الأسبوع، أتمنى له حظا سعيدا، فهو يستحق ذلك، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم ويستحق هذا الراتب.

لكن كاراغر انتقد افتقار صلاح إلى الشفافية بشأن مفاوضاته مع ليفربول، موضحا: إذا خرجت وقلت إن النادي لم يفعل هذا ولم يفعل ذلك، فامنحنا جميعا القصة، ومن ثم يمكننا أن نقرر إلى أي جانب نقف، وجهة نظري هي أننا نعلم أنهم في مناقشات، لقد فعل هذا قبل عامين، حيث يحاول الضغط على النادي.



وتابع: إنه نجم مشهور عالميا وأتمنى بشدة أن يبقى، لكنني أنظر إلى الأمر من وجهة نظر النادي حيث لا نعرف من هو على حق ومن هو على خطأ، أنا شخصيا أعتقد أنه يجب أن يظل بنفس المبلغ المالي مع عقد لعامين. (العربية)