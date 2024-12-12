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رياضة
أول تعليق للهلال السعودي بشأن التعاقد مع رونالدو قبل مونديال الأندية
Lebanon 24
12-12-2024
|
23:00
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رد الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي ستيف كالزادا على الأنباء التي ترددت بخصوص إمكانية تعاقد "الزعيم" مع كريستيانو رونالدو لتعزيز صفوف الفريق في مونديال الأندية 2025.
وقد ربطت العديد من التقارير اسم رونالدو ببعض الأندية المشاركة في مونديال الأندية في ظل مشاركة غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة إنتر ميامي الأمريكي.
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ويأتي تداول اسم رونالدو لعدم مشاركة فريقه الحالي النصر السعودي في البطولة العالمية المزمع إقامتها في الولايات المتحدة في الفترة من 14 حزيران وحتى 13 تموز 2025.
ومن بين الأندية التي تم ربطها بضم رونالدو، نادي الهلال، ليعلق كالزادا على ذلك بحسب ما نقل فابريزيو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين: "الأمر أشبه بالخيال العلمي".
وتابع كالزادا وفقا لما نشره رومانو عبر حسابه على موقع "إكس": "كريستيانو رونالدو ليس لاعبنا، وبالتالي من الصعب التعليق على ذلك، كما أنه ليس لاعبا حرا الآن، وبالتالي ليس من الجيد الحديث عن ذلك".
(سكاي نيوز)
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