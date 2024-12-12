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رياضة

الاتحاد الجزائري يعلن وفاة بوزيدي

Lebanon 24
12-12-2024 | 13:00
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تلقت الأسرة الرياضية الجزائرية وعائلة كرة القدم بالتحديد اليوم الخميس، خبرا صادما، بوفاة المدرب الجزائري يوسف بوزيدي عن عمر ناهز 67 عاما.
وذكرت تقارير صحفية جزائرية، أنه حسب المعلومات الأولية التي أدلى بها بعض أقارب الراحل، فإن سبب الوفاة كان نتيجة تعرضه لسكتة قلبية.
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ونعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاة بوزيدي، حيث تقدم رئيس الاتحاد وليد صادي باسم مكتبه التنفيذي، بالتعازي لعائلة الفقيد عبر بيان رسمي نشر في الموقع الرسمي وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
كما وجه صادي تعازيه أيضا لأسرة كرة القدم الجزائرية في هذا المصاب الجلل.
(روسيا اليوم)
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