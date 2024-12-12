لاتسيو ضمن مرحلة الدوري.. وريال سوسييدا حقق فوزًا كبيرًا

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ضمن لاتسيو تجاوزَ مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي بانتصار خارج القواعد على مستضيفه آياكس 3-1، ليواصل الفريق الإيطالي تصدر المسابقة بفارق الأهداف عن أتليتيك بيلباو.وسجّل ثلاثية لاتسيو الفرنسي لوم تشاوونا (12) والنيجيري فيسايو ديلي-باشيرو (52) والإسباني المخضرم بيدرو رودريغيس (77)، بعدما كان البوركيني برتراند تراوريه فرض التعادل لأياكس في مستهل الشوط الثاني (47).وفي مباراة أخرى تغلب ليون على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-2.اللاعب أنسغار كنوف تمكن من تدوين الهدف الاول في الحوار لمصلحة آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثامنة عشرة.قبل أن يعادل ليون النتيجة في الدقيقة 27 عبر لاعبه ريان شرقي.بعدها نجح زميله مالك فوفانا في تدوين الهدف الثاني للفريق الفرنسي عند الدقيقة 50.قبل أن يوقع ايرنيست نواماه الهدف الثالث لأولمبيك ليوني عند الدقيقة الرابعة والخمسين.في حين قلص آينتراخت فرانكفورت النتيجة في الأنفاس الأخيرة عبر نجمه المصري عمر مرموش.وحقق ريال سوسييداد فوزاً كبيراً على ضيفه دينامو كييف بثلاثة دون مقابل.الفريق الباسكي تقدم عبر قائده ميكل أويارثابال بعدما تابع تصدي حارس الضيوف لركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة التاسعة عشرة.وبعد خمس دقائق فقط عزز شيرالدو بيكير تقدم سوسييداد قبل أن يعود أويارثابال ليختتم الثلاثية مسجلا هدفه الثاني في المباراة مؤمنا الانتصار الثالث لفريقه في المسابقة. (بي ان سبورتس)