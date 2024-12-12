Advertisement

رياضة

لاتسيو ضمن مرحلة الدوري.. وريال سوسييدا حقق فوزًا كبيرًا

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1292037-638696640084427958.png
Doc-P-1292037-638696640084427958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضمن لاتسيو تجاوزَ مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي بانتصار خارج القواعد على مستضيفه آياكس 3-1، ليواصل الفريق الإيطالي تصدر المسابقة بفارق الأهداف عن أتليتيك بيلباو.
وسجّل ثلاثية لاتسيو الفرنسي لوم تشاوونا (12) والنيجيري فيسايو ديلي-باشيرو (52) والإسباني المخضرم بيدرو رودريغيس (77)، بعدما كان البوركيني برتراند تراوريه فرض التعادل لأياكس في مستهل الشوط الثاني (47).
Advertisement

وفي مباراة أخرى تغلب ليون على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-2.

اللاعب أنسغار كنوف تمكن من تدوين الهدف الاول في الحوار لمصلحة آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثامنة عشرة.

قبل أن يعادل ليون النتيجة في الدقيقة 27 عبر لاعبه ريان شرقي.

بعدها نجح زميله مالك فوفانا في تدوين الهدف الثاني للفريق الفرنسي عند الدقيقة 50.

قبل أن يوقع ايرنيست نواماه الهدف الثالث لأولمبيك ليوني عند الدقيقة الرابعة والخمسين.

في حين قلص آينتراخت فرانكفورت النتيجة في الأنفاس الأخيرة عبر نجمه المصري عمر مرموش.

وحقق ريال سوسييداد فوزاً كبيراً على ضيفه دينامو كييف بثلاثة دون مقابل.

الفريق الباسكي تقدم عبر قائده ميكل أويارثابال بعدما تابع تصدي حارس الضيوف لركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة التاسعة عشرة.

وبعد خمس دقائق فقط عزز شيرالدو بيكير تقدم سوسييداد قبل أن يعود أويارثابال ليختتم الثلاثية مسجلا هدفه الثاني في المباراة مؤمنا الانتصار الثالث لفريقه في المسابقة. (بي  ان سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:22 | 2024-12-13
01:30 | 2024-12-13
01:00 | 2024-12-13
00:30 | 2024-12-13
00:00 | 2024-12-13
23:00 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24