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رياضة

دوري أبطال أوروبا للسيدات: برشلونة يحجز بطاقة الربع نهائي

Lebanon 24
13-12-2024 | 00:00
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في دوري أبطال أوروبا للسيدات حجز حامل اللقب برشلونة آخر بطاقات ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه هامربي بثلاثية لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

إيفا بْايور منحت التقدم للفريق الكتالوني بتسجيلها أول الأهداف في الدقيقة السابعة، وعادت الهدافة البولندية لهز شباك الفريق السويدي في الدقيقة الأربعين، قبل أن تختتم صاحبة الكرة الذهبية أيتانا بونماتي ثلاثية حامل اللقب الذي رفع رصيده لاثنتي عشرة نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.
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وفي مباريات أخرى فاز بايرن ميونيخ على يوفنتوس 4-0، وأرسنال على فاليرينغا النرويجي 3-1، ومانشستر سيتي على بولتن النمساوي 2-0. (بي إن سبورتس)
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