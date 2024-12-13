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رياضة

مواجهة فرنسية.. الدوحة تحتضن كأس الأبطال

Lebanon 24
13-12-2024 | 00:30
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ستحتضن العاصمة القطرية الدوحة كأس الأبطال بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وموناكو الوصيف.

وأعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم احتضان الدوحة مباراة كأس الأبطال في الخامس من كانون الثاني المقبل.
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وأكّدت الرابطة الفرنسية أن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي والمتوّج أيضاً بكأس فرنسا سيلاقي موناكو وصيف بطل الدوري في مواجهة قوية مرتقبة.

وستدور الموقعة المنتظرة في الخامس من شهر كانون الثاني 2025 بملعب 974 المونديالي. (بي إن سبورتس)
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