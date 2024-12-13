مواجهة فرنسية.. الدوحة تحتضن كأس الأبطال

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وأعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم احتضان الدوحة مباراة كأس الأبطال في الخامس من كانون الثاني المقبل.وأكّدت الرابطة الفرنسية أن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي والمتوّج أيضاً بكأس فرنسا سيلاقي موناكو وصيف بطل الدوري في مواجهة قوية مرتقبة.وستدور الموقعة المنتظرة في الخامس من شهر كانون الثاني 2025 بملعب 974 المونديالي. (بي إن سبورتس)