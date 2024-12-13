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رياضة
نهائيات "FIFAe 2024" و"eFootball" في السعودية.. هكذا أتت النتائج
Lebanon 24
13-12-2024
|
01:00
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سيطرت إندويسيا وماليزيا على لقب النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 و eFootball والتي احتضنها أرينا بوليفارد رياض سيتي بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع FIFAe .
وأقيمت النهائيات خلال الفترة من 5 حتى 12 كانون الأول الجاري بمشاركة نخبة من مختلف أنحاء العالم في لعبتي Rocket League و eFootball عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية والهواتف المحمولة.
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نجح المنتخب الإندونيسي في خطف لقب بطولة eFootball عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية، وذلك بعد تغلبه على نظيره المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 في مجموع المواجهات.
بينما حقق الماليزي «Minbappe» لقب بطولة eFootball عبر أجهزة الهواتف المحمولة بعد تفوقه على المغربي «AN10_Tienes» بنفس النتيجة في النهائي الكبير.
وشهدت النسخة الافتتاحية لبطولة eFootball تنافس 18 دولة في المنافسات التي أقيمت عبر أجهزة الألعاب الإلكترونية ولُعبت بنظام 2 ضد 2، بينما شاركت 16 دولة في المنافسات التي أقيمت عبر الهواتف المحمولة ولُعبت بنظام 1 ضد 1.
وكان منتخب المملكة العربية السعودية قد حقق في الأسبوع الماضي لقب بطولة لعبة Rocket League بعد تغلبه على خصمه منتخب فرنسا بنتيجة 4-1.
ليُسدل الستار بذلك على النسخة الأولى من نهائيات FIFAe 2024 التي شهدت لأول مرة في تاريخها تنوعًا كبيرًا في الألعاب الإلكترونية والمواهب العالمية، وقدمت مجموع جوائز بلغ 450,000 دولار. (الغد)
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