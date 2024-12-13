مُجددًا.. الجماهير الإيرانية على موعد مع لقاء رونالدو

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يبدو أن الفرصة ستكرر أمام الجماهير الإيرانية لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي مجددا على أرضها، عقب الزيارة التاريخية عام 2023.وزار رونالدو إيران في أيلول من عام 2023، عندما حل "ضيفا" مع النصر على فريق برسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الماضي.وحظي الأسطورة البرتغالية بـ"حفاوة كبيرة"، سواء من المسؤولين أو الجماهير، مع تقديم العديد من الهدايا التذكارية له، بعد وصوله مباشرة وأثناء مغادرته الأراضي الإيرانية، مع بعثة النصر.وأعلن الإعلامي الرياضي المختص في الشؤون الآسيوية بدر بالعبيد، زيارة نادي النصر للأراضي الإيرانية، خلال شهر شباط من العام القادم "2025".وكشف العبيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الفرق الإيرانية، حق اللعب على أراضيها مجددا في البطولة القارية، خلال الفترة القادمة.وأوضح الإعلامي الرياضي أن النصر سيزور إيران لمواجهة برسبوليس، يوم 17 شباط 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي. (روسيا اليوم)