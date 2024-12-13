Advertisement

رياضة

فُتحت الحدود الجزائرية استثناء لتسليمها.. جثة لاعب اتحاد طنجة وصلت إلى المغرب (صور)

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1292182-638696836293982982.png
Doc-P-1292182-638696836293982982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جرت أمس الخميس بالمركز الحدودي زوج بغال عملية تسليم جثة لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف والتي كانت عالقة لأشهر بالجزائر.

وكشف رئيس جمعية مساعدة المهاجرين أنه تم مساء اليوم الخميس فتح الحدود الجزائرية المغربية استثناء لتسليم جثة لاعب طنجة عبد اللطيف أخريف بعد 5 أشهر على حادثة غرقه.
Advertisement

وفارق أخريف الحياة بعد حادث مأساوي بالغرق يوم 6 تموز الماضي أثناء رحلة للاستجمام في أحد الشواطئ الجزائرية على متن قارب صغير برفقة صديقه سلمان الحراق بجانب 3 أشخاص آخرين تم إنقاذهم.

وكثفت السلطات المغربية والجزائرية جهودها من أجل العثور على جثمان اللاعب الراحل بعد أن فارق الحياة غرقا، وتم إرسال الحمض النووي للراحل، في شهر آب الماضي، للسلطات الجزائرية للتأكد من هوية الجثمان.

واستقبلت السلطات المغربية جثمان اللاعب عبر الحدود بعد التنسيق مع الشرطة الجزائية وتم نقله إلى مدينة وجدة تمهيدا لتسليمه إلى أسرته. (روسيا اليوم)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:22 | 2024-12-13
01:30 | 2024-12-13
01:00 | 2024-12-13
00:30 | 2024-12-13
00:00 | 2024-12-13
23:30 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24