فُتحت الحدود الجزائرية استثناء لتسليمها.. جثة لاعب اتحاد طنجة وصلت إلى المغرب (صور)

Advertisement

جرت أمس الخميس بالمركز الحدودي زوج بغال عملية تسليم جثة لاعب اتحاد طنجة عبد اللطيف أخريف والتي كانت عالقة لأشهر بالجزائر.وكشف رئيس جمعية مساعدة المهاجرين أنه تم مساء اليوم الخميس فتح الحدود الجزائرية المغربية استثناء لتسليم جثة لاعب طنجة عبد اللطيف أخريف بعد 5 أشهر على حادثة غرقه.وفارق أخريف الحياة بعد حادث مأساوي بالغرق يوم 6 تموز الماضي أثناء رحلة للاستجمام في أحد الشواطئ الجزائرية على متن قارب صغير برفقة صديقه سلمان الحراق بجانب 3 أشخاص آخرين تم إنقاذهم.وكثفت السلطات المغربية والجزائرية جهودها من أجل العثور على جثمان اللاعب الراحل بعد أن فارق الحياة غرقا، وتم إرسال الحمض النووي للراحل، في شهر آب الماضي، للسلطات الجزائرية للتأكد من هوية الجثمان.واستقبلت السلطات المغربية جثمان اللاعب عبر الحدود بعد التنسيق مع الشرطة الجزائية وتم نقله إلى مدينة وجدة تمهيدا لتسليمه إلى أسرته. (روسيا اليوم)