مدرب توتنهام يهاجم فيرنر: أداؤه غير مقبول

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لم يتردد أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام الإنكليزي، في انتقاد الألماني تيمو فيرنر، مهاجم الفريق، بعد التعادل1-1 مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.وكان بوستيكوغلو، الذي سبق له تدريب فريق سيلتك، الغريم التقليدي لرينجرز، دفع بالسويدي ديان كولوسيفسكي قبل انطلاق الشوط الثاني بدلاً من فيرنر، الذي ظهر بشكل متواضع للغاية في الشوط الأول.وتكفل كولوسيفسكي بدور المنقذ لتوتنهام، بعدما أحرز هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 75، إثر متابعته تمريرة حاسمة من البديل الآخر دومينيك سولانكي.