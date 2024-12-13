Advertisement

رياضة

مدرب توتنهام يهاجم فيرنر: أداؤه غير مقبول

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1292244-638696907656690592.jpg
Doc-P-1292244-638696907656690592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يتردد أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام الإنكليزي، في انتقاد الألماني تيمو فيرنر، مهاجم الفريق، بعد التعادل1-1 مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان بوستيكوغلو، الذي سبق له تدريب فريق سيلتك، الغريم التقليدي لرينجرز، دفع بالسويدي ديان كولوسيفسكي قبل انطلاق الشوط الثاني بدلاً من فيرنر، الذي ظهر بشكل متواضع للغاية في الشوط الأول.
Advertisement

وتكفل كولوسيفسكي بدور المنقذ لتوتنهام، بعدما أحرز هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 75، إثر متابعته تمريرة حاسمة من البديل الآخر دومينيك سولانكي.
 
وصرح بوستيكوغلو عندما سُئل عن استبدال فيرنر في فترة الاستراحة بين الشوطين: نعم، فقط من الناحية التكتيكية. لم يكن يلعب بالمستوى الذي كان ينبغي أن يقدمه. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
14:00 | 2024-12-13
09:53 | 2024-12-13
07:38 | 2024-12-13
03:38 | 2024-12-13
02:22 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24