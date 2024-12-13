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رياضة

مدرب ليفربول: أرفض الحديث عن مستقبل محمد صلاح

Lebanon 24
13-12-2024 | 07:38
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أكد أرني سلوت مدرب ليفربول الإنكليزي، رفضه الحديث عن مستقبل محمد صلاح، معرباً في الوقت عينه عن أمله في مواصلة النجم الدولي المصري توهجه مع الفريق هذا الموسم، مضيفاً أنه أحد أسباب خروج الفريق بشباك نظيفة هذا الموسم.
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وقال سلوت: أعمل مع الكثير من اللاعبين المميزين هنا ومحمد صلاح هو بالتأكيد واحد منهم. لكنه أيضاً واحد من اللاعبين الذين يجب أن يسجلوا الأهداف، مثل المهاجمين الآخرين لدينا.
 
 
وأضاف سلوت: إنه أحد الأسباب وراء احتفاظنا بشباكنا نظيفة في العديد من اللقاءات، لأننا ندافع بـ 11 لاعباً ونهاجم بـ 11 لاعباً وهو واحد من اللاعبين الذين يشكلون المنتج النهائي في هجماتنا. إنه يقوم بذلك بشكل جيد حقًا، على مدار سنوات، مع ليفربول ونأمل أن يستمر في القيام بذلك في الأسابيع المقبلة أيضًا". (العربية)
 
 
 
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